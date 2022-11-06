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В Милане и Риме тысячи итальянских граждан вышли на шествие с призывом к Украине и России начать переговоры. Издание КоммерсантЪ. Пишет, что участники митингов пели известную песню партизан «Белла Чао», посвятив ее Киеву.

Итальянцы призывали прекратить кровопролитие и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Также многие требовали у правительства страны прекратить поставки в Киев оружия. К примеру, глава профсоюзов Маурицио Ландини заявил, что военная помощь только обостряет ситуацию и продлевает противостояние. Он отметил, что итальянским властям нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах и заняться их решением вместо финансирования Украины.

В Милане шествие было не таким многочисленным, как в столице. В нем принимал участие глава администрации Львова, который с небольшим количеством сторонников требовал продолжать защищать украинские интересы.

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