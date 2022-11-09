Зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, ракеты средней дальности Aspide, переносные зенитные комплексы Stinger, а также другое вооружение намерен поставить Киеву Рим. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя правительства Италии – передаёт “Интерфакс”.

Уточняется, что в стране сейчас ведётся работа над формированием очередного пакета военной помощи. Конкретных цифр, сколько систем ПВО и другой техники планируется предать в распоряжение украинской армии, не называется. Неизвестны также и сроки поступления на Украину вооружения. Источник, на которого ссылаются издания заявил, что пакет военной помощи только формируется.

Италия, как и многие европейские страны, стала поставлять вооружение Украине с конца февраля, когда началась специальная военная операция России в Донбассе. Объёмы военной помощи Римом официально не раскрывались.