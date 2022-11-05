Российские ВС готовятся к боевым действиям за Херсон и вряд ли намереваются покидать город, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что недавно со здания администрации был снят флаг РФ и пояснили, что это может быть связано именно с подготовкой к боям.

Эксперты сообщили, что на правом берегу Днепра в настоящий момент находятся элитные подразделения ВС РФ – Воздушно-десантные войска и морская пехота. Именно на них следует ориентироваться, чтобы понять, собирается ли российское командование оставлять Херсон.

Если десантники и морпехи уйдут со своих позиций, значит принято решение покинуть город. В противном случае ВС РФ будут вести за него боевые действия. Тем более, что к Херсону постоянно подтягиваются все новые силы, чтобы компенсировать численное превосходство противника.