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Российские ВС готовятся к боевым действиям за Херсон и вряд ли намереваются покидать город, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что недавно со здания администрации был снят флаг РФ и пояснили, что это может быть связано именно с подготовкой к боям.

Эксперты сообщили, что на правом берегу Днепра в настоящий момент находятся элитные подразделения ВС РФ – Воздушно-десантные войска и морская пехота. Именно на них следует ориентироваться, чтобы понять, собирается ли российское командование оставлять Херсон.

Если десантники и морпехи уйдут со своих позиций, значит принято решение покинуть город. В противном случае ВС РФ будут вести за него боевые действия. Тем более, что к Херсону постоянно подтягиваются все новые силы, чтобы компенсировать численное превосходство противника.

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