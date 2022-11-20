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Американский Институт изучения войны (ISW) заметил повышенную активность ВС РФ, которые занялись укреплением своих позиций в Херсонской области и в Донбассе.

Аналитики заявили, что с левого берега Днепра под Херсоном десантные подразделения были переброшены в Луганскую Народную Республику. Кроме того, часть подразделений переправлены в Мариуполь, откуда их практически сразу перебрасывают к западным границам ДНР.

Но и это еще не все, заявляют представители ISW. Они поясняют, что из Беларуси совсем скоро в зону СВО будут направлены мобилизованные военнослужащие 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ. Куда именно их передислоцируют, пока неизвестно, это зависит от планов командования РФ.

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