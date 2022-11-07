В научном журнале ACS Infectious Diseases было опубликовано исследование ученых гематологов, которые работают в Макмастерском университете в Онтарио, о способах модификации красных кровяных тел, с целью таргетной доставки антибиотиков к очагу инфекции.

Канадские ученые заменили в эритроцитах наполнение субклеточного пространства противобактериальными препаратами. К мембране клетки им удалось прикрепить антитела, которые вступают в реакцию только с выбранными типами молекул патогенных микробов. После выполнения этой процедуры, исследователи ввели измененные эритроциты обратно в кровеносное русло человеческого организма.

Доктор Ханна Кривиц, являющая автором данного исследования, сообщила, что в момент, когда измененный эритроцит подберется к своей цели, то он тут же прилипнет к поверхности определенной бактерии и начнет выделение противобактериального препарата. Также доктор Кривиц объяснила, что теперь побочные эффекты от применения антибиотиков будут минимизированы, так как они не будут соприкасаться с нормальными здоровыми клетками, а будут воздействовать только на патогенную флору. Причем длительный срок жизни эритроцитов повышает шансы того, что красные кровяные тельца с антибиотиком рано или поздно доберутся до очага инфекции.