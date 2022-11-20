Польша мгновенно отреагировала на спуск на воду российской субмарины “Уфа”. Политолог Сергей Ищенко в издании “Свободная пресса” написал, что Варшава пристально следит за каждым действием РФ в регионе, так как не знает планов Москвы относительно Балтийского моря.

Эксперт обратил внимание на публикацию в польском издании Defence24. Ее авторы предположили, что подлодка пересечет Арктику и уйдет в Тихий океан. Из этого своего же умозаключения они сделали вывод, что РФ опасается превращения Балтики во “внутреннее озеро НАТО” и поэтому постепенно уводит свой флот.

Ищенко отметил, что Польша слишком высокого мнения о возможностях Альянса. Кроме того, дизель-электрические субмарины, пусть и вооруженные крылатыми ракетами “Калибр”, не являются главной силой Балтийского флота РФ. Если та же Варшава или другие страны региона попытаются начать агрессию против РФ, Москве будет чем на нее ответить даже без подводных лодок.

Также эксперт предположил, что любая атака на РФ в Балтике будет расцениваться как нападение на всю страну, поэтому вооруженное противостояние с Альянсом точно не станет локальным и не ограничится всего одним регионом.