Уход ВС РФ с правого берега Днепра – это ни в коем случае не капитуляция перед Украиной и ее западными хозяевами. Россия приняла такое достаточно сложное для нее решение, чтобы свести к минимуму потери своих военнослужащих и сохранить боеспособность подразделений, которые находились в Херсоне, заявил политолог из Ирана Рухоллах Модаббер.

Он напомнил, что Россия в своей истории выигрывала множество войн и сейчас имеет огромный потенциал для победы. Но она выбрала щадящую тактику, не нанося удары по Украине во всю мощь. РФ стремится максимально сохранить жизни людей, что уже является ее победой.

Запад, который “никогда не щадит ни военных, ни гражданских”, уже проиграл. И многие политики в США и Европе отлично это понимают, уверен политолог.