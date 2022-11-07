Иран разработал новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373, который по всем параметрам превосходит своих предшественников. Он имеет на вооружении зенитную ракету Sayyad-4B, радиус действия которой превышает 300 километров.

Комплекс способен брать на сопровождение одновременно шесть воздушных целей противника. При этом речь идет не только о самолетах или беспилотниках. Bavar-373 может сбивать и баллистические ракеты, нанося по ним удары с дистанции в 305 км.

Глава Минобороны Ирана генерал-майор Мохаммад Реза Аштиани заявил, что новый ЗРК представляет собой высокотехнологичное оружие, обладать которым хотели бы многие страны мира. Причем среди них есть и государства, которые также разрабатывают высокие технологии, но не могут создавать столь эффективные виды вооружений.