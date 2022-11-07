ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иран разработал новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373, который по всем параметрам превосходит своих предшественников. Он имеет на вооружении зенитную ракету Sayyad-4B, радиус действия которой превышает 300 километров.

Комплекс способен брать на сопровождение одновременно шесть воздушных целей противника. При этом речь идет не только о самолетах или беспилотниках. Bavar-373 может сбивать и баллистические ракеты, нанося по ним удары с дистанции в 305 км.

Глава Минобороны Ирана генерал-майор Мохаммад Реза Аштиани заявил, что новый ЗРК представляет собой высокотехнологичное оружие, обладать которым хотели бы многие страны мира. Причем среди них есть и государства, которые также разрабатывают высокие технологии, но не могут создавать столь эффективные виды вооружений.

Вам может понравиться

Коновалов разъяснил опасность формирования группировки НАТО вдоль границ России

Североатлантический альянс не просто разворачивает войска у своих восточных границ. Он также возводит инфраструктуру, которая в дальнейшем позволит перебрасывать сюда же дополнительные силы, рассказал военный эксперт Иван Коновалов. Он пояснил,

Специалисты назвали пищевую привычку, которая поможет сбросить вес

Люди, которые стремятся похудеть, уже осведомлены тем, что существует масса всевозможных диет. Однако специалисты, руководствуясь новыми клиническими испытаниями, утверждают, что всего лишь одна пищевая привычка способна помочь человеку избавиться от

«Ъ»: Итальянцы поют Украине песню партизан «Bella ciao»

В Милане и Риме тысячи итальянских граждан вышли на шествие с призывом к Украине и России начать переговоры. Издание КоммерсантЪ. Пишет, что участники митингов пели известную песню партизан «Белла Чао»,