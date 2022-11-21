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Как сообщает издание «ИноСМИ», российский военный самолет МиГ-31 до сих пор считается самой боеспособной машиной эпохи холодной войны. Также он является самым тяжелым и одновременно самым быстрым истребителем-перехватчиком на сегодняшний день. Главным преимуществом МиГ-31 до сих пор остается тот факт, что самолет никогда не экспортировался за пределы России. Таким образом, военные инженеры Запада не имеют реального представления о его техническом устройстве и характеристиках.

Напомним, что МиГ-31 встал на вооружение еще во времена СССР в далеком 1981 году. На нем впервые был установлен радар с фазированной антенной решеткой. Это было уникальное техническое решение, которое западные авиаконструкторы смогли повторить только с 2001 года, когда началось производство французского Rafale, американского F-22 и японского F-2.

Производство МиГ-31 было прекращено еще в 1994 году. Однако в 2010 году существующий в армии России парк самолетов, который состоял из 100 единиц МиГ-31, был модернизирован в 2010 году. После глубокой модернизации самолет получил новый индекс МиГ-31БМ/БСМ. В результате глубокой модернизации было в значительной степени улучшено вооружение и авионика самолета. А уникальные модификации МиГ-31К и МиГ-31И были приняты на вооружение в качестве ударных истребителей. Секретная модификация данной модели предназначается для уничтожения спутников противника.

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