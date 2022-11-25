Как сообщает портал india.com, футболисты сборной Саудовской Аравии получат автомобили премиального бренда «Роллс-Ройс» модели Фантом за то, что они смогли одержать победу над сборной Аргентины в своем первом матче группового этапа Чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

Такие щедрые подарки для игроков сборной Саудовской Аравии распорядился сделать лично наследный принц Мухаммед бен Салман. Также в Саудовской Аравии 23 ноября было объявлено официальным выходным днем в честь победы своей сборной.

Напомним, что во вторник состоялся матч первого тура в групповом этапе на Чемпионате мира в Катаре между сборными Аргентины и Саудовской Аравией. В итоге сборная Саудовской Аравии смогла одержать победу со счетом 2:1 в свою пользу.

Теперь сборная Саудовской Аравии занимает первое место в своей группе в турнирной таблице. Следующий матч арабская сборная проведет с командой Польши 26 ноября.