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Киев стремительно теряет инициативу в боевых действиях из-за усталости войск и отсутствия необходимых для продолжения наступления средств. Своего оружия и техники у ВСУ давно нет, поэтому приходится постоянно ждать, пока поступит новая партия от западных стран. А этот процесс занимает немало времени, пишет чешское издание iDNES.

Автор публикации Зденек Петраш напомнил, что ВСУ уже показывали, что в сложной ситуации способны собраться, перегруппировать силы и провести успешную контратаку. Так, на Херсонском и Харьковском направлении им удалось восстановить контроль над достаточно крупными территориями.

Однако подобное контрнаступление требует сил, поэтому сейчас украинские войска просто выдохлись. Кроме того, они понесли серьезные потери в живой силе и истратили огромные ресурсы, поставляемые Западом. Именно в этом кроется одна из основных причин потери инициативы.

Аналитик также отметил, что российская сторона активно взялась за уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. И пока сложно понять, заключается ли именно в этом тактика ВС РФ либо они просто тянут время до подхода крупных дополнительных сил.

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