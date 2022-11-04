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Командующий СВО генерал Сергей Суровикин использовал на Украине стратегию, которую можно назвать «идеальным штормом» для Киева. Она предполагает давление всеми методами, включая прифронтовые, экономические и дистанционные, пишет издание «Свободная пресса».

Журналисты отмечают, что Суровикин заменил ракеты на беспилотники-камикадзе, вместо разовых атак на критическую инфраструктуру начал систематические удары, а также разгромил энергосистему противника. При этом уже упомянутые ракеты и дрон иногда задействуются в связке, позволяющей достигать требуемых результатов.

Беспилотники хорошо действуют и на фронте, где громят позиции ВСУ, их командные пункты, существенно ослабляя линию обороны ВСУ, протянувшуюся из Днепропетровска до Угледара. Она уже недополучает оружия и боеприпасов, что существенно снижает ее оборонительный потенциал.

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