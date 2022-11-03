По данным американским аналитиков, из всего западного оружия на Украину попадает только чуть более 30 процентов. Остальное уходит на черные рынки, где раскупается как горячие пирожки.

Так, на днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон отправил Киеву в качестве военной помощи около 500 противотанковых гранатометов NLAW. Однако сколько их добралось до пункта назначения, не знает никто, рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

Он отметил, что какой-то процент оружия не доезжает до фронта, так как уничтожается по пути. Но большая часть все же попадает на черный рынок. Новую партию гранатометов NLAW ждет та же незавидная судьба. Тем более, что они на Украине совершенно бесполезны.

Хроленко пояснил, что сейчас многие страны отправляют на Украину оружие, не особо заботясь о калибрах, совместимости боеприпасов и прочих нюансов. Поэтому с логистикой у Киева творится настоящий ад. При этом украинские власти эффективно этим пользуются, переправляя большую часть вооружений на черные рынки. Обнаружить подобные операции в создавшемся хаосе чрезвычайно трудно, что играет на руку дельцам.