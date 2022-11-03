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Украинские военные рассматриваются исключительно как пушечное мясо, а контроль над ними осуществляется польскими военными, рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он сообщил, что после боя на территории ЛНР спасавшаяся бегством украинская армия бросила два танка. В обоих оказались заварены люки. В одной из боевых машин удалось выжить механику, который рассказал о польских заградительных отрядах, передает издание «Московский комсомолец».

По его словам, националистические батальоны в ходе боев заметно поредели, поэтому их заменили польские военные. Они «не дураки» и на передовую не суются, однако исполняют роль заградительных отрядов. То есть, гонят украинцев в атаку и расстреливают военнослужащих или даже целые подразделения, пытающиеся отступать.

Он отметил, что поляки сейчас фактически управляют всей Европой с подачи США. А премьер-министр Ирина Верещук прошла в Польше стажировку в одной из элитных разведывательных школ. Все это указывает лишь на то, что Киев уже ничего не решает вообще, за него будет думать Варшава.

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