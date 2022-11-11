Отвод войск ВС РФ на левый берег Днепра позволит украинскому командованию высвободить часть весьма боеспособной военной группировки. Она скорее всего будет задействована на других направлениях и вполне может создать проблемы российским подразделениям, рассказал командир батальона “Восток” Александр Ходаковский.

При этом он отметил, что и российская группировка на левом берегу Днепра будет значительно уменьшена. Киев вряд ли рискнет форсировать Днепр под огнем ВС РФ, поэтому оставлять крупные силы в этом районе нет никакого смысла. Но очень важно правильно выбрать направление, которое усилит часть этой группировки.

Также Ходаковский заявил, что добиться ухода российских войск из Херсона противнику удалось “меньшим количеством сил и средств”, чем ВС РФ задействовали для установления контроля над поселком Павловка под Угледаром.