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В Сети появилось видео о еноте, спасенном российскими военными во время отхода из города Херсон. Зверька забрали с собой ивановские десантники. Теперь зверь живет вместе с ними, и уже стал символом их подразделения.

Херсонский енот стал настоящим героем. Ему посвящают стихи, рисуют рисунки и даже комиксы. У него появился свой Телеграм-канал. Спасая животное из-под обстрелов, ивановские десантники решили оставить его у себя в расположении и заботиться о нем.

Как рассказали российские военные, во время отхода их подразделения, они увидели, что енот оказался брошенным в Херсонском зоопарке. Конечно же, бойцы забрали с собой зверька-полоскуна. Еноту с ивановскими десантниками живется очень хорошо. Они его балуют свежей рыбой, купленной у местных рыбаков, орехами и даже курицей.

Спальное место у него находится в подсумке для сброса магазинов. Енот живет жизнью настоящего военного: ходит с бойцами в разведку и даже уже получил свой собственный позывной.

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