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Российские ВС сдают Херсон, отступая на левый берег Днепра. Об этом заявил 9 ноября командующий СВО Сергей Суровикин, который ранее предупреждал о возможной необходимости принимать “непростые решения” по Херсону, пишет издание “Царьград”.

Авторы отмечают, что многие до конца не верили в сдачу города. Ведь она может серьезно ударить по престижу российской армии. Херсон – это самый крупный населенный пункт, который освободили ВС РФ, поэтому они должны были до конца его защищать. Но вот есть ли в этом смысл, если ВСУ регулярно обстреливают город. ПВО сбивает подавляющее большинство ракет, но некоторые из них все же попадают по домам мирных жителей, гражданской инфраструктуре.

Кроме того, остается риск подрыва Киевом Каховской ГЭС, который может привести к гибели большого количества людей и затоплению Херсона. Именно поэтому Суровикин отметил, что гораздо лучшим решение будет выход на левый берег Днепра и выстраивание там надежных оборонительных рубежей.

Отход из Херсона – это далеко не поражение. ВСУ еще ответят за город, тем более, что на других направлениях российские ВС идут в наступление и добиваются реальных успехов. Кроме того, возможности их возрастают, так как на фронт прибывают мобилизованные резервисты.

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