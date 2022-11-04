Журналисты «Московского комсомольца» пообщались с хакерской группой «Берегини», которая полностью состоит из девушек. Ее представительницы рассказали, что имеют в своем распоряжении компромат на целый ряд украинских политиков.

Так, уже началась серия публикаций компрометирующих данных на министра обороны Украины Резникова. Но что именно насобирали на него девушки, пока неизвестно.

Также «Берегини» назвали «вишенкой на торте» президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, первую леди страны Елену ожидает весьма неприятный сюрприз после публикации всех доказательств.

По словам девушек, часть компромата они собирают сами, взламывая компьютеры и смартфоны. Также часто им приносят уже готовые материалы на политиков, собранные конкурентами.