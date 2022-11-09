Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вадим Скибицкий, занимающий пост заместителя руководителя Главного управления разведки при Генштабе ВСУ, заявил, что не верит в уход российских войск из Херсона. Он пояснил, что сейчас в городе находится до 50 тысяч военнослужащих ВС РФ и вряд ли они станут куда-то отступать.

Скибицкий прокомментировал эвакуацию мирных жителей Херсона. Он пояснил, что она позволяет достичь сразу двух важных целей – исключить риски диверсионной деятельности гражданских, которые могут работать на ВСУ, а также обеспечить российским войскам оперативный простор.

Напомним, что СМИ Украины и России 9 ноября рассказали о подрыве всех мостов на правобережной части региона. Практически сразу начала появляться информация о возможном выходе ВС РФ из Херсона. Позже она получила подтверждение от главкома СВО Сергея Суровикина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Вам может понравиться

Минобороны РФ наглядно продемонстрировало мощные удары ТОС-1А “Солнцепек” по позициям ВСУ

Российское военное ведомство показало на видео, как ВС РФ уничтожают глубинные позиции противника с применением ТОС-1А “Солнцепек”. На кадрах видно, как боевики ВСУ спасаются от снарядов в укрытиях, однако это

Эксперт Кнутов: Россия уничтожит предоставленные Киеву комплексы NASAMS

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США поставляют Украине, пока нигде себя не проявили. В этой связи у российских военных какое-то время уйдёт на определение реальных возможностей таких систем. Потом они будут

Иран презентовал модификацию ЗРК Bavar-373, способную уничтожать баллистические ракеты

Иран разработал новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373, который по всем параметрам превосходит своих предшественников. Он имеет на вооружении зенитную ракету Sayyad-4B, радиус действия которой превышает 300 километров. Комплекс способен брать на