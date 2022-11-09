Вадим Скибицкий, занимающий пост заместителя руководителя Главного управления разведки при Генштабе ВСУ, заявил, что не верит в уход российских войск из Херсона. Он пояснил, что сейчас в городе находится до 50 тысяч военнослужащих ВС РФ и вряд ли они станут куда-то отступать.

Скибицкий прокомментировал эвакуацию мирных жителей Херсона. Он пояснил, что она позволяет достичь сразу двух важных целей – исключить риски диверсионной деятельности гражданских, которые могут работать на ВСУ, а также обеспечить российским войскам оперативный простор.

Напомним, что СМИ Украины и России 9 ноября рассказали о подрыве всех мостов на правобережной части региона. Практически сразу начала появляться информация о возможном выходе ВС РФ из Херсона. Позже она получила подтверждение от главкома СВО Сергея Суровикина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.