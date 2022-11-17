Россия использует высокоточное оружие, которое не способно сбиваться с курса на десятки километров. Кроме того, РФ совершенно нет никакого смысла наносить удары по Польше, пишет китайское издание “Гуаньча”.

Эксперты считают, что виновниками скорее всего являются Украина или даже сама Польша, так как именно они первыми подняли шум вокруг упавшей ракеты. Впрочем, Варшаву уже можно вычеркнуть из списка подозреваемых, так как она твердо заявила о причастности Киева в унисон с Вашингтоном.

Читатели издания высказали свое мнение об инциденте. Один из них написал, что Варшава и сама могла устроить обстрел, чтобы обвинить Россию хоть в чем-нибудь еще.

«Байден уже прямо сказал: не используйте имя НАТО, я не хочу участвовать», – напомнил еще один пользователь реакцию американского лидера.