ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тяжёлые огнемётные системы “Солнцепёк” используют бойцы ЧВК “Вагнер” для ликвидации подразделений ВСУ в городе Артёмовске, а также рядом с населённым пунктом. Об этом сообщает РИА “Новости”. В том же материале приводятся видеокадры, на которых показаны удары по местам базирования украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что “Группа Вагнер” перебрасывает к Артёмовску дополнительные силы. Периодически также появлялись сообщения об успешных боевых действиях против подразделений ВСУ на этом направлении – так, например, при попытке контратаки был ликвидирован танк с иностранными наёмниками.

Артёмовск расположен в Донецкой Народной Республике. Это важный транспортный узел, через который в том числе идёт снабжение украинских войск на донецком направлении, а также на сопредельных территориях.

Вам может понравиться

ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве

15 ноября, в ходе одной из самых масштабных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры Украины, российские ВС также нанесли удар по Генеральному штабу ВСУ. Об это рассказал военный корреспондент Юрий

Минобороны РФ: Павловка под Угледаром полностью зачищена от ВСУ

Подразделения 155-й бригады морской пехоты, работающие в связке с отрядами ДНР, полностью зачистили населенный пункт Павловка под Угледаром, сообщает министерство обороны России. Важность этого события сложно переоценить, так как Павловка

Военкор Котенок: Ракеты по территории Польши выпустил 540-й зенитно-ракетный полк

Ракеты, которые попали на территорию Польши, оказались украинскими. Они выпущены из комплекса С-300 советского еще образца, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он пояснил, что в Каменке-Бугской Львовской области базируется 540-й