Тяжёлые огнемётные системы “Солнцепёк” используют бойцы ЧВК “Вагнер” для ликвидации подразделений ВСУ в городе Артёмовске, а также рядом с населённым пунктом. Об этом сообщает РИА “Новости”. В том же материале приводятся видеокадры, на которых показаны удары по местам базирования украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что “Группа Вагнер” перебрасывает к Артёмовску дополнительные силы. Периодически также появлялись сообщения об успешных боевых действиях против подразделений ВСУ на этом направлении – так, например, при попытке контратаки был ликвидирован танк с иностранными наёмниками.

Артёмовск расположен в Донецкой Народной Республике. Это важный транспортный узел, через который в том числе идёт снабжение украинских войск на донецком направлении, а также на сопредельных территориях.