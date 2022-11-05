Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, усиленная БМП, маскировалась в лесополосе и выжидала момент для проникновения за линию обороны ВС РФ. Однако российские разведчики сумели обнаружить противника с помощью беспилотного аппарата.

Бойцы подразделения разведки решили вступить в бой с врагом. Они разделились на две группы и с разных сторон атаковали диверсантов. Те пытались оказывать сопротивление, но против хорошо обученных бойцов сделать ничего не смогли и были уничтожены.

Позже выяснилось, что в состав группы входили не только украинские военные, но и иностранные наемники. В последнее время они все чаще включаются в смешанные подразделения и участвуют в самых различных военных операциях ВСУ.

На этот раз диверсионная группа не сумела выполнить задачу из-за бдительности разведчиков, внимательно контролирующих свои позиции.