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Соединенные Штаты вынуждают Грецию отдать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Это ставит Афины перед выбором – защищать свою страну от гипотетической турецкой угрозы либо пожертвовать ею ради Украины.

Напомним, что Турция давно предъявляет территориальные претензии Греции. Она не прочь получить в свое распоряжение ряд островов в Эгейском море и расширить свои территориальные воды. Оставлять греческую территорию без ПВО сейчас достаточно опасно, но Соединенные Штаты слишком уж зациклились на помощи Киеву.

Так, греческое издание The Banking News пишет, что после передачи Украине ЗРК С-300 Турция сможет задействовать беспилотные аппараты для атак на Грецию и Афины не смогут ничего ей противопоставить.

Напомним, что США и НАТО по всему миру собирают технику и вооружение советского образца, чтобы передать все это Киеву.

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