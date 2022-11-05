Служба безопасности Украины в связке с британской разведкой Mi6 создают партизанскую террористическую армию. Издание Grayzone пишет, что она будет использоваться для проведения диверсий и организации терактов не только на украинской территории, но и за ее пределами.

Автор публикации Кит Кларенберг рассказал, что журналистам удалось найти и расшифровать секретные документы британской разведки, подтверждающие информацию о создании такой армии. Мало того, представители секретной организации уже действуют. Так, именно они организовали подрыв Крымского моста 8 октября текущего года.

В подразделения «армии» набирают исключительно опытных боевиков, прошедших через передовую украинского фронта. При этом они обучаются профессиональными инструкторами. После прохождения такого обучения им придется выполнять задания кураторов в разных странах мира.