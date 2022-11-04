В Пограничном комитете Белоруссии прокомментировали видеозапись с украинцами на бронетранспортере, которые якобы пересекли границу страны. Телеграм-канал ведомства заявил, что нарушения белорусских рубежей не было, боевики ВСУ снимали свое видео со стороны Украины.

Средства объективного контроля показали, что БТР-80 с вооруженными националистами подъехал практически вплотную к заграждениям в районе пропускного пункта Глушкевичи. Он находился там не более 10 минут, после чего развернулся и уехал на первоначальные позиции.

В погранкомитете также сообщили, что за приключениями украинского бронетранспортера велось внимательное наблюдение. Белорусские военные находились на позициях и были готовы уничтожить БТР вместе с боевиками в случае его проникновения на территорию страны. Ответ на провокацию был оперативно подготовлен, поэтому украинские солдаты слишком много на себя берут, насмешливо высказываясь на записи.