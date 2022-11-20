Заявления украинского командования шокируют даже западных экспертов, пишет портал “Свободная пресса”. Безумные планы Киева “дойти до Крыма” уже к концу года не вызывают у них ничего, кроме недоумения. Аналитики лишь крутят пальцем у виска, намекая на невозможность реализации подобных “проектов”.

Сейчас РФ усиливает оборону, поэтому пробиться сквозь ее заслоны в Запорожской области и на левом берегу Днепра ВСУ смогут лишь теоретически да и то с колоссальными потерями.

Так, американский Институт изучения войны поясняет, что Киев хотя и перебрасывает на правый берег Днепра свою артиллерию, но толку от этого нет никакого. Российские ВС находятся вне зоны ее досягаемости, поэтому “стрелять” остается только украинским пропагандистам. Которые уже расписали действия ВСУ на ближайшую зиму и весну.

По их словам, к концу года украинская армия будет стоять у ворот на Крымский полуостров, а в мае года следующего боевые действия прекратятся полностью. Эксперты не сомневаются, что главнокомандующий ВСУ Залужный действительно бросит свои войска вместе с иностранными наемниками на Крым. Но единственное, чего он может там ожидать – это серьезных потерь и личного состава, и натовской техники. Впрочем, Залужному, как и президенту Украины Зеленскому давно плевать на потери.