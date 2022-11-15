Целью армии Украины является “освобождение всей украинской земли”. Поэтому ВСУ не примут никаких переговоров Киева с Москвой. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный – передаёт “Газета.ру” со ссылкой на издание “Cтрана.ua”.

Своё мнение о переговорах Залужный выразил в телефонном разговоре с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Главком также отметил, что украинские военный будут “бороться, пока не станет сил”. По словам Залужного, договариваться можно только на одном условии: “Россия должна оставить все захваченные территории”. О реакции Милли на слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой. Однако он заявил, что должны быть соблюдены некоторые условия. В их числе “возврат к границам 1991 года”, то есть передача Украине не только Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас входят в состав России, но и Крыма.