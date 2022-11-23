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Сотрудники многих предприятий, которые входят в структуру “Ростеха”, трудятся в три-четыре смены, чтобы обеспечить страну необходимым вооружением. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, Министерство обороны России регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, стрелкового оружия, артиллерийских систем и многого другого. Чемезов напомнил, что на “Ростех” приходится до половины всего государственного оборонного заказа.

Чемезов также привёл примеры, когда военная техника отгружалась Минобороны досрочно. Так, в сентябре военное ведомство получило партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А, тогда же была передана партия танков Т-90М.

В структуру “Ростеха” входят такие предприятия как “Уралвагонзавод”, концерн “Калашников”, холдинг “Высокоточные комплексы” и другие.

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