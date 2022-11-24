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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут управляться дистанционно и работать в автономном режиме. Теоретически такое вооружение можно создать. Об этом заявил глава “Ростеха” Сергей Чемезов – сообщает ТАСС.

В интервью информационному агентству руководитель государственной корпорации рассказал, что предприятия, которые входят в структуру “Ростеха”, уже разработали роботизированную версию боевой машины пехоты (БМП-3). Боевой модуль позволяет управлять такой машиной на расстоянии. Кроме того, роботизирована и функция стрелка в такой технике. “Беспилотными могут стать и другие виды техники, те же РСЗО”, – сказал Чемезов.

Глава “Ростеха” обратил внимание, что роботизация – тренд последнего времени. Частично новые технологии и беспилотные системы уже способны заменить человека на поле боя.

Ранее сообщалось, что на предприятия “Ростех” приходится до половины всего оборонного заказа страны. В условиях проведения специальной военной операции госкорпорация с опережением графика поставляет заказанную Минобороны РФ военную технику.

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