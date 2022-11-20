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Андрей Ермак, возглавляющий Офис президента Украины Зеленского, заявил, что Россия не предлагала Киеву мирные переговоры и не упоминала о “перемирии”, необходимом для перегруппировки сил.

Фактически, Ермак опроверг заявление своего шефа о том, что Москва призывала Киев организовать «краткосрочное перемирие, чтобы перегруппироваться». В этом Зеленский обвинил Россию днем ранее. Выясняется, что ничего подобного не было и украинский лидер в очередной раз солгал, как делает практически постоянно со своего избрания на высокий пост.

Ермак, выступая на форуме в канадском Галифаксе, не забыл упомянуть о Крымском полуострове, что в обязательном порядке делает каждый украинский политик. Он сообщил, что Киев намерен вернуть Крым под свой контроль, но не стал уточнять, каким образом это у него получится.

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