Украинские ВС в настоящий момент не могут восстановить контроль над Кинбурнской косой. Эти территории удерживаются российскими войсками, которые не дают возможности приблизиться к ним, заявил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

О захвате Кинбурнской косы киевская пропаганда сообщила уже на другой день после отхода ВС РФ из Херсона на левый берег Днепра. Однако тогда информация не подтвердилась.

Десантники ВСУ действительно пытались высадиться на косе, но российские ВС уничтожили 20 боевиков диверсионно-разведывательной группы вместе с плавсредствами.

Напомним, что ранее Ким сообщал, что территория Николаевской области полностью находится под контролем Киева, однако Кинбурнскую косу удерживают ВС РФ.