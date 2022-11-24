Идёт “ритмичная” поставка в рамках утверждённых графиков. Так вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал поставки вооружения и спецтехники в российские войска. Об этом министр заявил в эфире телеканала “Россия 24” – передаёт РИА “Новости”.

Он отметил что, срывов поставок вооружения нет, всё идёт согласно планам на год. На будущий год также утверждены помесячные графики поставок. При этом со слов Мантурова, порой поставки даже опережают план. А в случае возникновения каких-либо заминок, к работе подключается специальная комиссия и проблемные вопросы устраняются.

Глав Минпромторга также обратил внимание, что к производству экипировки для российских бойцов подключили и частные компании. Они помогают исполнять заказы по утверждённому плану. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости улучшить поставку техники в ВС РФ. Он подчеркнул, что речь идёт не только о количестве вооружений, но и об их качестве.

О том, что вооружение в войска поставляется в без сбоев ранее заявлял и руководитель “Ростеха” Сергей Чемезов. На долю предприятий, которые входят в эту государственную корпорацию, приходится до половины всего оборонного заказа.