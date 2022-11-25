Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин “может рассмотреть” предложение Польши о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США.

Напомним, что изначально Германия намеревалась передать эти ЗРК Польше, однако Варшава заявила, что лучше отправить их на Украину. Ламбрехт отметила, что вопрос может быть рассмотрен, однако все не так просто.

Комплексы “Патриот” предназначены для защиты стран НАТО и интегрированы в систему противовоздушной обороны Альянса. Поэтому их передача Украине должна быть согласована со всеми странами, входящими в блок.

Польский министр обороны Блащак с этой позицией не согласен. Он пояснил, что комплексы могут быть размещены таким образом, чтобы обеспечивать защиту не только украинского неба, но и восточных границ Североатлантического альянса.