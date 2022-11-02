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Задача российско-белорусской группировки, развёрнутой на границе с Украиной, – сугубо оборонительная. Никаких наступательных действий не планируется. Об этом рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин – сообщает РИА “Новости”.

Глава военного ведомства отметил, что все мероприятия по развёртыванию армейских подразделений – реакция на происходящие события у границ Белоруссии и мера стратегического сдерживания, которая демонстрирует готовность к обороне страны.

Со слов Хренина, власти Белоруссии ожидают, что негативные тенденции на границах будут преобладать, а уровень военной опасности для государства только возрастать. Особенно при давлении на Россию со стороны стран НАТО. Кроме того, глава Минобороны не исключил, что западные страны могут спровоцировать внутренний конфликт в Беларуси, чтобы затем вмешаться в него в том числе использовав армии европейских государств.

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