Власти Белоруссии неоднократно заявляли, что армия страны не станет участвовать в боевых действиях на территории Украины. Однако в украинском Генштабе так не считают. Там полагают, что часть белорусской армии всё же может присоединиться к российским войскам в случае наступления с северного направления. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба, бригадный генерал Алексей Громов – сообщает “Военное обозрение”.

Со слов Громова, белорусских военных в свои ряды привлекают российские офицеры, обещая тем высокую зарплату. Таким образом, на сторону ВС РФ могут перейти от 10 до 15 тысяч человек, готовых принять участие в специальной военной операции, рассказал представитель Генштаба Украины. В то же время конкретных приготовлений к наступлению с северного направления (в том числе и на Киев) разведка ВСУ пока не фиксирует.

В Белоруссии сейчас развёрнута группировка российских войск в составе 9 тысяч человек. Кроме личного состава из России была привезена и военная техника.