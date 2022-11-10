Генеральный секретарь Североатлантического военного блока призвал западные страны избегать недооценок военного потенциала России. По словам Йенса Столтенберга, Москва обладает большими возможностями и силами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

В интервью британскому телеканалу Столтенберг пояснил, что вывод о высоком военном потенциале России напрашивается сам собой, поскольку у её вооружённых сил есть возможности наносить удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины и по украинским городам.

Генеральный секретарь НАТО также рассказал, что Североатлантическому альянсу известно о заявлениях России отвести войска на левый берег Днепра. Однако, по мнению Столтенберга, каких-либо выводов из этого делать пока рано – нужно дождаться, как будут развиваться события в дальнейшем.

Ранее Столтенберг отмечал, что прекращение боевых действий на условиях России стало бы поражением не только Украины, но и НАТО. По словам генсека, такой вариант развития событий показал бы, что можно достигать политического контроля над другими государствами, применяя силу.