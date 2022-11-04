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Атомный подводный крейсер “Генералиссимус Суворов” завершает испытания перед тем, как его передадут в распоряжение Тихоокеанского флота. В рамках завершающего этапа испытаний субмарина провела успешный пуск баллистической ракеты “Булава”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что атомный крейсер находился в Белом море. Его задачей было выпустить ракету из подводного положения по цели, которой являлся один из полигонов на Камчатке. В оборонном ведомстве рассказали, что всё прошло в штатном режиме. Ракета долетела до нужного места, а её блоки попали в заданный район.

Строительство “Генералиссимуса Суворова” началось в конце 2014 года. Спустя семь лет атомный подводный крейсер вывели из эллинга, и начались его испытания. О сроках передачи подводной лодки на флот пока не сообщалось. Ранее представители завода, где судно создавалось, заявляли, что оно “готовится к передаче”.

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