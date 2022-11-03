Российские ВС намерены сражаться за Херсон и поэтому эвакуируют гражданское население, заявил генерал Виктор Соболев, ранее возглавлявший 58-ю армию ВС РФ.

Он опроверг высказывание замглавы администрации Херсонской области о возможной переброске войск на левый берег Днепра. По мнению Соболева, областной центр является стратегически важным населенным пунктом, поэтому оставлять его никак нельзя.

Российские ВС эвакуируют мирных жителей, чтобы обезопасить их, а сами намереваются укрепить оборону и сражаться за город до последнего, считает генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ применили военную хитрость, распространив информацию о скором выходе из Херсона, но эвакуировали только гражданских. Этот ход позволил выиграть время, а также подловить ВСУ на нескольких попытках наступления, закончившихся плачевно для Киева.