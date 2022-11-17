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Удары сотнями высокоточных ракет и дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре Украины – это месть за восьмилетние обстрелы Донецка, но не более того. Во всем остальном они малоэффективны, заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он пояснил, что на украинско-польской границе имеется крупный железнодорожный узел, который используется Западом для поставок на Украину оружия. Удар по нему частью использованных на энергетические объекты ракет позволил бы добиться гораздо большего эффекта. Если же после уничтожения узла уничтожить еще и тоннели с мостами, то ВСУ перестанут получать западное вооружение.

Соболев напомнил, что Киев наносит удары по российской территории, используя как раз натовские боевые системы. Позволять ему этого нельзя, поэтому важно уничтожать те объекты, которые используются в логистике оружия, техники и боеприпасов.

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