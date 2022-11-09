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Ближе к концу текущего года Россия произведет второй испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат”, заявил генерал-полковник Виктор Есин, ранее возглавлявший Главный штаб ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В беседе с сайтом “Газета.ru” он отметил, что ракетный полк уже получил требуемое количество “Сарматов” и совсем скоро боезаряды поступят на вооружение подразделения. Первые же образцы, которые сойдут с конвейера, отправят в Ясное Оренбургской области, где дислоцируется 13-я ракетная дивизия, а также в 62-ю дивизию в Ужуре под Оренбургом.

Эксперт также напомнил, что аналогов ракет “Сармат” на Западе нет. Мало того, технологии США и НАТО как минимум лет на 30 отстают от российских в данной сфере военной промышленности.

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