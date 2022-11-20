Делая заявления о наступлении ВСУ на Крымский полуостров, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак просто путает собственные фантазии с реальностью. Однако пропускать подобные высказывания мимо ушей тоже не стоит, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа заявил, что имел непосредственное отношение к армии и поэтому считает, что имеет смысл предусмотреть возможность анонсированного Киевом наступления. Он отметил, что уже сейчас возводятся линии обороны, поэтому командование ВС РФ, скорее всего, учитывает подобный сценарий развития событий.

Российская армия должна быть готова к любому повороту. В том числе, и к отражению попыток нападения националистических формирований ВСУ на Крым.