Очередной выпуск популярной программы Comedy Club, который состоится в эту пятницу, пройдет без шоумена Гарика Харламова. Теперь парнером-ведущим Павла Воли стал Андрей Бебуришвили.

Отмечается, что еще нет информации о том, на какой промежуток времени Харламов покинул Comedy Club. Но, как уже стало известно, в начале нового выпуска шоу, Павел Воля объявит зрителям о том, что пришло время смены ведущих. Воля представит зрителям свего нового партера по Comedy Club Андрея Бебуришвили.

В свою очередь Бебуришвили поделился своими впечатлениями. Он отметил, что очень любит общение со зрителями во время живых выступлений. Бебуришвили подчеркнул, что выступление в Comedy Club несколько другое, нежели в других юмористических шоу, однако его радует, что он смог легко пойти на контакт со зрительским залом.

Что касается Гарика Харламова, то на данный момент артист еще не давал ни одного комментария, относительно сложившейся ситуации. Известно, что сейчас Харламов занят новыми киносъемками.