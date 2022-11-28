В скором времени Военно-морской флот России должен пополниться новым фрегатом проекта 22350. “Адмирал Головко” – так называется судно – вышел в море в рамках проведения заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Балтийский флот.

Заводские ходовые испытания – один из завершающих этапов работы над кораблём. Они необходимы, чтобы проверить, насколько хорошо взаимодействуют его системы и механизмы. В ходе таких проверок испытываются навигационные комплексы, системы жизнеобеспечения, силовая установка, рулевой механизм и так далее. О дате завершения ходовых испытаний в сообщении Балтийского флота не говорится.

“Адмирал Головко” – третий по счёту фрегат проекта 22350. В составе Северного флота сейчас несут службу два похожих корабля: “Адмирал Горшков” и “Адмирал Касатонов”. Все эти суда – носители крылатых ракет “Калибр”.