Политики в Европе стали активнее указывать президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость начать переговоры с Москвой. Так, французский политик-голлист Флориан Филиппо резко высказался на этот счёт у себя в твиттер-аккаунте – сообщает РИА “Новости”.

Филиппо заявил, что украинскому лидеру пора “перестать упрямиться” и сесть за стол переговоров. В своём сообщении политик также подчеркнул., что недовольство позицией Зеленского проявляют даже в США, которые являются главным поставщиком оружия киевскому режиму. Филиппо также заявил, что финансовую помощь и поставку вооружений “для этого мафиозного режима” пора прекращать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что переговоры с Россией могут идти только при соблюдении нескольких условий. В их числе возврат к границам 1991 года, то есть передача Украине территорий Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также полуострова Крым. Позже Зеленский добавил, что страна не пойдёт на подписание соглашений, аналогичные минским. В Кремле в ответ отметили: это лишний раз доказывает, что Киев не желает вести диалог.