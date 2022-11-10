Шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar Париж отправит Киеву в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню – передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Точных сроков Лекорню не назвал, заявив лишь, что вооружение прибудет на Украину в течение “ближайших недель”. Глава оборонного ведомства страны также добавил, что французские власти не считают поставку оружия ВСУ эскалацией напряжённости и по-прежнему говорят о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать шесть предназначавшихся Дании САУ Caesar Украине. До этого Киев получил от Парижа около 20 таких установок.

САУ Caesar – стреляет снарядами калибром 155 миллиметра. Дальность стрельбы составляет 40 километров. Среди плюсов таких систем эксперты отмечают её мобильность, высокую скорость и относительную дешевизну по сравнению с другими похожими системами. Из минусов называют малый боекомплект, низкую защищённость от огня неприятеля и плохую проходимость по бездорожью.