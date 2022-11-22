Отношения между крупными европейскими державами, Францией и Германией, становятся всё более “разбалансированными”. Это происходит на фоне украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель журнала Foreign Policy (FP) Каролин де Грюйтер – передаёт РИА “Новости”.

Журналистка отмечает, что ранее между Парижем и Берлином действовало своего рода “разделение труда”. Германия в большей степени занималась экономикой, тогда как за внешнюю политику в Европе отвечала Франция. Однако такие отношения с годами расшатывались и окончательно их подорвала ситуация на Украине.

Де Грюйтер указывает, что в Германии сейчас пытаются решить проблему с собственной экономикой, которая после охлаждения отношений с Россией находится под угрозой. Кроме этого, Берлин ищет углублённого военного сотрудничества с США, не возлагая на Париж особых надежд в этом вопросе. В то же время Франция пытается реализовать идею о европейском суверенитете и общей обороне, что у неё не особо получается. Сюда же добавляются разногласия между Парижем и Берлином по поводу установления предельной цены на газ и проектах по строительству газопровода между Барселоной и Каркасоном, которые президент Макрон ведёт за спиной канцлера Шольца.

В статье FP отмечается, что противоречия между странами накапливаются, а стратегические интересы всё больше разнятся, что со временем может привести к открытому конфликту между двумя державами.