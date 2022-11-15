Указ об ограничении передвижения для мужчин подрывает боевой настрой украинцев. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP) – сообщает РИА “Новости”.

Упомянутый указ действует ещё с конца февраля, когда началась специальная военная операции России в Донбассе. По мнению автора статьи Чарли Карпентера, то, что указ не отменяют уже восемь месяцев, крайне негативно сказывается на украинском обществе. В частности, многие мужчины не могут зарабатывать на жизнь, что усугубляет и без того тяжёлую ситуацию с безработицей. По данным Карпентера, на Украине она составляет сейчас 30 процентов.

Кроме того, в публикации отмечается, что ощутимой пользы от указа, ограничивающего передвижения мужчин, нет никакого. О чём говорят и сами Украинцы. В материале приводятся слова одного из опрошенных. Он заявляет, что указ “предаёт Украину” и заставляет “цвет нации” умирать ради интересов других государств.