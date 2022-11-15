ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Указ об ограничении передвижения для мужчин подрывает боевой настрой украинцев. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP) – сообщает РИА “Новости”.

Упомянутый указ действует ещё с конца февраля, когда началась специальная военная операции России в Донбассе. По мнению автора статьи Чарли Карпентера, то, что указ не отменяют уже восемь месяцев, крайне негативно сказывается на украинском обществе. В частности, многие мужчины не могут зарабатывать на жизнь, что усугубляет и без того тяжёлую ситуацию с безработицей. По данным Карпентера, на Украине она составляет сейчас 30 процентов.

Кроме того, в публикации отмечается, что ощутимой пользы от указа, ограничивающего передвижения мужчин, нет никакого. О чём говорят и сами Украинцы. В материале приводятся слова одного из опрошенных. Он заявляет, что указ “предаёт Украину” и заставляет “цвет нации” умирать ради интересов других государств.

Вам может понравиться

Молдавская группа DoReDos исполнила песню Киркорова

В финальном выпуске шоу «Ну-ка все вместе!», который выходил на телеканале «Россия-1» выступил музыкальный коллектив DoReDos из Молдавии. В беседе с журналистом РИА Новости, артисты сообщили, что их мечта –

Минобороны РФ: Павловка под Угледаром полностью зачищена от ВСУ

Подразделения 155-й бригады морской пехоты, работающие в связке с отрядами ДНР, полностью зачистили населенный пункт Павловка под Угледаром, сообщает министерство обороны России. Важность этого события сложно переоценить, так как Павловка

Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского оружия на Украину

Вашингтон намерен и в будущем предоставлять Украине все необходимое для ведения успешных боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пояснил, что позиция Соединенных Штатов по