Американские санкции против России негативно влияют на глобальную экономику и бьют по другим странам. Так, они нанесли чудовищный удар по Германии и по благосостоянию ее граждан, пишет издание Focus.

Автор публикации поясняет, что США давно превратили санкционные меры в одно из средств войны. Только Дональд Трамп за период своего правления ввел не менее 500 ограничений в отношении разных государств. Однако чем дальше, тем становится понятнее, что санкции больно бьют и по союзникам США. Причем Вашингтон это прекрасно осознает.

С 2014 года 12 747 санкций было введено в отношении России. С тех самый пор начался упадок экономики Германии, хотя она в список лидеров по ограничениям не входит. За это время внешнеэкономический оборот ФРГ снизился почти на 20 миллиардов евро. Мало того, страна может потерять еще 22,3 млрд евро, если поддастся давлению Вашингтона и откажется от торговли с Китаем.

Автор отмечает, что хотя США сетуют за демократию и свободу во всех сферах, но в торговле давно уже нет ни того, ни другого. Она стала слишком политизированной, что создает проблемы многим странам мира.