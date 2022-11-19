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РИА Новости сообщили о том, что французский экс-депутат Европейского парламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал в своем аккаунте известной социальной сети, что после лживых слов Зеленского об упавших в Польше «российских ракетах», Запад должен прекратить выполнять просьбы украинского президента.

В своем посту Филиппо написал, что Зеленский снова просит у Евросоюза миллиарды для того, чтобы «пережить зиму». Однако, по словам французского политика, ему следует прекратить вымогательства после лживых заявлений об инциденте в Польше. Он подчеркнул, что Европа больше не сможет оказывать Украине помощь, так как сама останется у «разбитого корыта».

Напомним, что вечером 15 ноября на польскую территорию, граничащую с Украиной, упали две ракеты, повлекшие за собой смерть двух людей. Изначально Польша заявляла, что ракеты были российского производства, однако вскоре польский президент Анджей Дуда признал, что вероятнее всего, ракеты были выпущены украинскими средствами противовоздушной обороны.

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