Швеция и Финляндия ника не могут сделать последний шаг навстречу Североатлантическому альянсу, куда так стремятся. Однако их вступление в НАТО все же можно считать лишь вопросом времени, передает издание “Взгляд”.

Что означает для этих скандинавских стран вступление в Альянс? Что бы они сейчас не заявляли, уже через несколько лет на территории обоих государств появится натовское вооружение. Это будут стратегические ракеты, направленные на Россию, которая сейчас является «главным врагом» США.

Вполне вероятно, кому-то в Финляндии и Швеции такая перспектива нравится. Однако на деле вместо «защиты» от «российской угрозы» эти страны получают серьезную проблему. Шведы и финны, а также их дети будут жить под прицелом ракет, так как Москва не оставит без ответа деяния США.

Сейчас обе страны нейтральны, но после вступления в НАТО им не удастся избежать размещения американских баз на своей территории. В ответ на это Россия вполне может установить ракеты в Белоруссии и Калининграде. И не исключено, что эти боезаряды будут ядерными, если Вашингтон надумает перебросить свое стратегическое вооружение на шведскую и финскую территории.